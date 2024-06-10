BTS MAGIC SHOP JAPAN ペンミ vol.5 DVD トレカ付

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商品詳細
BTSJAPANOFFICIALFANMEETINGVOL.5[MAGICSHOP]DVD3枚組-仕様-◆outbox◆デジパック仕様◆字幕：韓国語/日本語◆リージョンコード：2◆フォトブック148p◆ランダムpop-upbox◆フォトスタンド◆magicshopticket◆ランダムトレカ：ジョングク状態はいいほうだと思います。画像4枚目のように角がすこし擦れています。中身のDVDだけ出して車で見ていた為その他は普段から触らず日の当たらないところで保管しておりました。BTS防弾少年団ばんたんバンタンjungkookジョングクグクRMキムナムジュンJINソクジンSUGAシュガミンユンギJhopeジェイホープチョンホソクJIMINパクジミンVキムテヒョンテテ
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