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商品詳細
「「作文技術」指導大事典」国語教育研究所 1996年初版定価:￥7,795#国語教育研究所#本#BOOK#人文#社会小学校・中学校での系統的な作文技術指導法を解説した事典。「総論」「作文の基礎技術」「ジャンル別表現の技術」の3部で構成される。段落にまとめる技術・主語述語を照応させる技術などの項目ごと、小学校低学年・中学校などの学年ごとに指導事例・実践例を示しながら、計画的な作文指導のポイント等を箇条書きで解説する。ほぼ未使用ですが経年劣化があります。#国語教育研究所#本#社会／教育・学習
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