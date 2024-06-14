BTS マジショ 韓国公演 ペンミ VOL.5 Blu-ray（C7202）

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商品詳細
BTSFANMEETINGVOL.5MAGICSHOP2019韓国公演（ソウル・釜山）Blu-ray。マジショの韓国公演です。ランダムフォトカードはJINです。【商品内容】・パッケージ・フォトブック・Blu-ray・ポストカード（ジン）【仕様】・日本語字幕付き・リージョンコード：ALL（日本のプレイヤーで再生可能）【状態】新品未使用開封済みの未再生品です。自宅保管中や初期からの多少の小傷汚れなどはご了承下さい。※即購入OKです。
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