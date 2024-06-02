ホットトイズ　キャプテンアメリカ　エンドゲーム

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商品詳細
以前こちらのアプリで購入しガラスケースにて飾っておりました。本体に傷等はございません。箱には傷が少々ついております。中古品ということをご理解の上ご購入下さい。
http://narcologia.ru/goods/stage790997.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate117077.html
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