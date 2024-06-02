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ホットトイズ　キャプテンアメリカ　エンドゲーム
商品番号 L20754959390
商品名

ホットトイズ　キャプテンアメリカ　エンドゲーム
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 9,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前こちらのアプリで購入しガラスケースにて飾っておりました。本体に傷等はございません。箱には傷が少々ついております。中古品ということをご理解の上ご購入下さい。
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