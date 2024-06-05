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週末限定値下げ　多読用図書⭐︎105冊セット　初級〜中級レベル
商品番号 B95432928993
商品名

週末限定値下げ　多読用図書⭐︎105冊セット　初級〜中級レベル
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 3,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

多読初期に最適なペーパーバックです。高校生くらいから読むことができます。初級から中級まで、マンガや物語、フィクション、ノンフィクションなど色々混ざっています。綺麗なものから、紙がやや劣化しているものもありますが、普通に読んでいただけると思います。語数シールが貼ってあります。他にも洋書を出品しています。よろしければご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/providence485594.html
http://narcologia.ru/goods/reboot142736.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical385001.html
週末限定値下げ 多読用図書⭐︎105冊セット 初級〜中級レベル - 洋書
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