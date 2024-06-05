週末限定値下げ　多読用図書⭐︎105冊セット　初級〜中級レベル

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商品詳細
多読初期に最適なペーパーバックです。高校生くらいから読むことができます。初級から中級まで、マンガや物語、フィクション、ノンフィクションなど色々混ざっています。綺麗なものから、紙がやや劣化しているものもありますが、普通に読んでいただけると思います。語数シールが貼ってあります。他にも洋書を出品しています。よろしければご覧ください。
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