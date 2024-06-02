- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 打楽器
- >
- Pearl P-2000C シングルペダル
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
2015年頃に購入し3年ほど使用しました。使う機会が無くなったため出品します。一部サビ、擦れ、汚れがあります。動作性に問題はありません。付属品としてケース、チューニングキー、カム4種をお付けします。カム4種は開封済みですが未使用です。カムやチューニングキーの箱は無いため、ケースの内ポケットにお入れして送付します。写真最後にあるように、ケースを持ち運ぶためのベルトの金属部のサビが酷めです。
http://narcologia.ru/goods/Taipei34271.html
http://narcologia.ru/goods/approximate973620.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox423839.html
Pearl パール ELIMINATOR ドラムペダル P-2000C
中古】PEARL / P-2000C シングルペダル【送料目安:S】 - GATEWAY WEB SHOP
PEARL / P2000C
Pearl P-2000C（中古/送料無料）【楽器検索デジマート】
中古】PEARL / P-2000C シングルペダル【送料目安:S】 - GATEWAY WEB SHOP
中古】PEARL / P-2000C シングルペダル【送料目安:S】 - GATEWAY WEB SHOP
Pearl (パール)シングルペダル エリミネーターレッドライン チェーン ...
Amazon | Pearl ELIMINATOR DEMON (Chain Drive) ドラムペダル P-3000C ...
Pearl P-2000C（中古/送料無料）【楽器検索デジマート】
pearl - 中古美品 pearl P-2000C エリミネーター ドラムペダル キック ...
P-830 シングルペダル
PEARL ( パール ) P-2100C 送料無料 | サウンドハウス
pearl - パール PAERL ドラムペダル P-2000C セミハードキャリング ...
http://narcologia.ru/goods/Taipei34271.html
http://narcologia.ru/goods/approximate973620.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox423839.html
Pearl パール ELIMINATOR ドラムペダル P-2000C
中古】PEARL / P-2000C シングルペダル【送料目安:S】 - GATEWAY WEB SHOP
PEARL / P2000C
Pearl P-2000C（中古/送料無料）【楽器検索デジマート】
中古】PEARL / P-2000C シングルペダル【送料目安:S】 - GATEWAY WEB SHOP
中古】PEARL / P-2000C シングルペダル【送料目安:S】 - GATEWAY WEB SHOP
Pearl (パール)シングルペダル エリミネーターレッドライン チェーン ...
Amazon | Pearl ELIMINATOR DEMON (Chain Drive) ドラムペダル P-3000C ...
Pearl P-2000C（中古/送料無料）【楽器検索デジマート】
pearl - 中古美品 pearl P-2000C エリミネーター ドラムペダル キック ...
P-830 シングルペダル
PEARL ( パール ) P-2100C 送料無料 | サウンドハウス
pearl - パール PAERL ドラムペダル P-2000C セミハードキャリング ...