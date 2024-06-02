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Pearl P-2000C シングルペダル
商品番号 G34615123361
商品名

Pearl P-2000C シングルペダル
ブランド名 パール
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2015年頃に購入し3年ほど使用しました。使う機会が無くなったため出品します。一部サビ、擦れ、汚れがあります。動作性に問題はありません。付属品としてケース、チューニングキー、カム4種をお付けします。カム4種は開封済みですが未使用です。カムやチューニングキーの箱は無いため、ケースの内ポケットにお入れして送付します。写真最後にあるように、ケースを持ち運ぶためのベルトの金属部のサビが酷めです。
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