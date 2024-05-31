カシオ　PV-2000　フロントライン

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商品詳細
カシオ パソコンゲーム カートリッジPV-2000 GPB-106フロントライン ６かなり昔のものです。本体がないので、動作確認致しておりません。カートリッジの中から出ている金属が錆びております。カートリッジにスレ、カケ、ゆがみがございます。箱はダメージございます。【ジャンク品】としてご理解の上でご購入頂けます様にお願い致します。◯匿名配送致します。
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