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カシオ　PV-2000　フロントライン
商品番号 U14573916736
商品名

カシオ　PV-2000　フロントライン
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カシオ　パソコンゲーム　カートリッジPV-2000　GPB-106フロントライン　６かなり昔のものです。本体がないので、動作確認致しておりません。カートリッジの中から出ている金属が錆びております。カートリッジにスレ、カケ、ゆがみがございます。箱はダメージございます。【ジャンク品】としてご理解の上でご購入頂けます様にお願い致します。◯匿名配送致します。
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