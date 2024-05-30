絶版本★平凡社「中国歴史地図」吉田光男 朴漢済 金秉駿 李瑾明 李俊甲

※購入前にプロフご確認下さい。即購入可。値下げ不可。【詳細】「中国歴史地図」吉田光男/朴漢済/金秉駿/李瑾明/李俊甲238p/27cm/B5判出版社：平凡社サイズ：大型本ISBN-10：458241107XISBN-13：9784582411072【状態】カバー・しおり紐あり。帯なし。中身を読むのに支障があるような傷みや破れや日焼けはありません。一度は人の手に渡った中古本であることをご了承ください。【梱包・発送】水濡れ防止のビニール袋に入れ、匿名発送。✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿【出版社からの内容説明】最高の執筆陣による斬新で大胆な歴史叙述。グラデーションを用いた立体感あふれる地図。古代から改革・開放に至る中国の時間と空間をヴィジュアルに描きあげた新しい中国の歴史。目次０１ 古代（多元的新石器文明；初期国家段階への発展 ほか）０２ 中世（英雄時代の到来；五胡十六国時代 ほか）０３ 近世前期（五代十国時代；宋の中国統一 ほか）０４ 近世後期（明の建国；靖難の変と北京遷都 ほか）０５ 近現代（第１次・第２次アヘン戦争；太平天国運動 ほか）著者等紹介朴漢済［パクハンジェ］ソウル大学校東洋史学科卒業。現在、ソウル大学校東洋史学科教授。韓国における中国史研究の第一人者であり、日本の中国史研究者とも深い交流をもつ吉田光男［ヨシダミツオ］東京大学大学院人文社会系研究科・東京大学文学部教授を経て、放送大学教授。専攻は、朝鮮近世史、特に朝鮮近世における家族・社会関係（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）※出品説明や画像の無断転載禁止。関連：教科書参考書歴史書中華人民共和国書籍日本語資料集#吉田光男#吉田_光男#朴漢済#朴_漢済#金秉駿#金_秉駿#李瑾明#李_瑾明#李俊甲#李_俊甲#本#歴史／世界史



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