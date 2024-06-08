ニンテンドー3DS本体　ソフト４個　付属品あり

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ご覧いただきありがとうございます⁎ˇ◡ˇ⁎○ニンテンドー3DS本体○タッチペン○SDカード(TOSHIBASDHCカード4GB)○本体シリコンカバー○充電アダプター(任天堂純正品)○3DSが入るケース○ソフトが入るケース《ソフト》○スーパーマリオメーカー○妖怪ウォッチ 三国志○ポケットモンスター ウルトラムーン○ポケットモンスター オメガルビー本体、動作確認済みで初期化してあります。(ソフトが起動する事を確認しましたが、動作保証は出来ませんのでご了承下さい。)ソフトのデータは消してあります。本体の操作ボタンのシリコンカバーがとれてありません。子供が遊んでいたものですので傷や汚れがあります。バッテリーの持ちは確認できていませんが、古い機種とソフトですので中古品とご理解いただいた上でのご購入をお願い致します。バラ売りは考えておりません。