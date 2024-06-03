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プレステーション、プレステーション2、PS2本体　コントローラー
商品番号 C23727526257
商品名

プレステーション、プレステーション2、PS2本体　コントローラー
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真1枚目が全てになります。素人確認にはなりますが→写真2枚目初代プレステーション通電のみ確認できました。【ジャンク品】写真8枚目左側透明青色→ゲームソフト読み込み吐き出しできるのですがガタガタと音がなる。（遊べる）写真8枚目真中黒色→ゲームソフト読み込み吐き出しできるがディスク半分ぐらいしか開かず勝手に閉じてしまいます。（遊べる）写真8枚目右側黒色→読み込みも吐き出しもガタガタ音がなるのとディスクが半分ぐらいしか開かず勝手に閉じてしまったり、ディスクが出たままで閉じなかったりします。（遊べる）コントローラーですが、⭕❌ボタンのみ確認できています。その他は確認しておりません。あくまで素人確認になります。返品、返金は致しかねますので、ご理解ある方のみご検討下さい。
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