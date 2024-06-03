マップオブザソウル　one コンセプトブック　トレカ付

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商品詳細
CONCEPTPHOTOBOOKSPEACIALSET●BTSマップオブザソウルワンコンセプトフォトブックセット内容は写真を確認してください。写真に写っているものは全ておつけして発送します。トレカはグクとジンくんです。フィルムカードはついておりません。２回ほど写真集を見ましたが、その後は自宅保管です。ポスター等穴はございません。ご不明点あればコメントください。よろしくお願いいたします！#BTS#マップオブザソウル#コンセプトブック
http://narcologia.ru/goods/response394942.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual859346.html
http://narcologia.ru/goods/capitation62408.html
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