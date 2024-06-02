中国語：ピンイン付 小学新课标必读文学名著 10冊セット【新品】

♡即購入大歓迎です！プロフィールもご覧頂けると嬉しいです。#POTATOピンイン付きの本↑こちらも是非ご覧ください(*^^*)▼商品情報▼当Shopにて中国より輸入した新品書籍です。中国の小学生向けのピンイン付きの本です。✨ピンインが振られていますので、中国語学習初級以上の方の多読学習にも最適です。书名:小学新课标必读文学名著彩图注音版全10冊出版社：海豚出版社出版日期：2016/06第１版2016/06第1次印刷装帧：平装サイズ：約210mm×146mm重量：約1,556g（10冊）ページ数：各冊152ページ（印次は異なる場合があります）1、稻草人叶圣陶2、骆驼祥子老舍3、朝花夕拾鲁迅4、朱自清散文集朱自清5、城南旧事林海音6、寄小读者冰心7、繁星春水冰心8、傅雷家书傅敏9、呐喊鲁迅10、呼兰河传萧红ピンイン付きで、文章も平易ですので、中国語学習初級以上の方のお勉強にもいかがでしょうか？■外国書籍にご理解頂ける方のご購入をお願い致します。日本の書籍に比べると印刷、製本、始末、仕上げや折れ、ヨレ、スレ、キズ、汚れ、などの合格基準が低い傾向があります。#POTATO中華書庫#POTATOピンイン付きの本#POTATO中国小学生教材#POTATO中国子供の読物故事成語中国語学習中国語参考書中国語教材読物副読本中文课本成語故事歴史諺ことわざおとぎ話昔話昔ばなしむかし話注音版拼音童話絵本四字成語四字熟語お伽話お伽ばなしおとぎばなし読本副読本教科書教本中国語の本中国の本现代汉语词典新华字典新華字典中国語入門初級中級児童文学児童小説世界文学中国絵本中国絵本HSK中検中国語検定文学小说诗词文学小説詩必読書



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