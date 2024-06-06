★　南方熊楠菌誌第一巻第ニ巻2冊セット　粘菌菌類　大学院研究室書類

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商品詳細
タイトルにある★マークと♦マークがついた商品は発送可能日が異なります。必ず発送予定日をプロフィールでご確認ください。本、ほん、ブックス、ぶっく、book、問題集、教科書、テキスト、参考書、理科系、難関、国立大、私立大、高校、大学、大学生、授業、単位、工学、理学、理学部、理工学部、教師、理系、理学部、生物、科学、医学、生物基礎、自然科学、自然研究、生物学、生命科学、文学、文学少女、辞書、辞典、世界、世界の本、文系、研究室、大学院、古本、レトロ、高校生、中学生、社会人、文庫本、教養、ノンフィクション、勉強、読書、知識、読み物、古書、研究書、研究、大学院、研究室、研究者、教科書、論文、参考文献、粘菌、菌、みなかたくまくす、科学、熊楠、実験、博物学、小林義雄、萩原博光、ブック、写真集、写真、学術、学術書、大学、理系、理学、土壌、古書、菌類、菌、菌糸、粘菌、大型本、南方熊楠菌誌、菌類研究、南方命名、標本、彩色図、写真集、粘菌分類学、アメーバ、地学、です。南方熊楠菌誌第1巻、第2巻2冊セットです。ばら売り不可です。菌類研究、南方命名標本彩色図奇菌ハドリアヌスタケ新品ですが、以下の汚れあり。外カバー汚れ、シミ、痛みあり。本体多少のよごれあり。興味があって購入したものの、一度も読まずに終わりました。ですがとても古い本なので、経年劣化や紙の痛みなどでていますので、ご注意ください。1巻は皆さんよく持っておられますが、2巻までお持ちの方は中々いないように思います。その他本、漫画、雑誌、参考書#gamehon発送日はプロフィールに記載済確認の上手続きを発送日のご相談は購入前に購入前コメントお願い。郵送中の破損には責任が終えません連絡が付くときに購入を。
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