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EMINENCE ALPHA10A スピーカー 未使用
商品番号 F84527702075
商品名

EMINENCE ALPHA10A スピーカー 未使用
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用,未開封です■口径：10\"■インピーダンス：8Ω■許容入力：300W■周波数レンジ：57Hz-4.5kHz■感度(1W/1m)：95.6dB■マグネット：フェライト■サイズ：256.8mmx256.8mmx99.1mm■重量：2.04kg■その他：■マグネット重量：0.56kg■ボイスコイル：1.5インチ■ボイスコイル：Coppervoicecoil■コイルフォーマー：Polyimideformer■バスケット：Pressedsteelbasket■コーン：Papercone■エッジ：Clothconeedge■ダストキャップ：Solidcompositionpaperdustcap■バッフル径：231.9mm■ねじ穴サイズ：5.8mm■ねじ穴間の直径：243.8mm　MountingHolesB.C.D.よろしくお願いします
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