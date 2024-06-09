NEC PCエンジンGT 本体 周辺機器セット 動作確認済み

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倉庫にてコレクションしていたものになります。本体は画面、外装ともに傷、使用感も少なく綺麗な方だと思います。アダプターにて起動確認済みです。音も普通に出ますがソフトによってはノイズが出たりします。十字キー、ボタン（連射）動作確認済みです。電池パックでの起動は未確認です。画像のソフトは動作確認用ですので付属致しません。TVチューナー、パワーパックは動作未確認の為ジャンク品です。あくまでも経年物の為、いつまで動くかわからないものですので念のためジャンク扱いでお願いします。