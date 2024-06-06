Versailles CDとDVDまとめ売り

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中古品になりますので、極度に状態にこだわる方はご遠慮ください。ケース擦れや傷有り。・TheRevenantChoir CD・TheRevenantChoir DVD・LyricalSympathy・ANOBLEBONEINCHAOS・ASCENDEADMASTER・Linege〜薔薇の末裔〜 通常盤・TheGreatestHits2007−2016・Versailles・NOBLE・HolyGrail 初回盤・HolyGrail BOX盤・PRINCE＆PRINCESS 通常盤・ROSE・DESTINY 初回盤A＆B・JUBILEE 初回盤・Philia 初回盤A＆B・Versailles＆chariots今まで集めていたヴィジュアル系音源を整理のため出品中です。数が多いため少しずつ出品していきますので、興味があればご覧いただければと思います。すり替え防止の為、返品は受け付けません。画像をよく確認いただき、不明点が有ればコメントよりご質問お願い致します。