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中国　大清康煕年製　青花蓮花文　透蛍手　蓋茶碗　M　4982
商品番号 Q52444417186
商品名

中国　大清康煕年製　青花蓮花文　透蛍手　蓋茶碗　M　4982
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約9cm　幅約11cm　重さ約233g欠けている箇所が多数見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国　大清康煕年製　青花蓮花文　透蛍手　蓋茶碗　M　4982
中国 大清康煕年製 青花蓮花文 透蛍手蓋茶碗 M R5197 | labiela.com

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