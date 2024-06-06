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九谷 柏翠 黒楽茶碗 黒楽 共箱 茶道具 茶器 茶碗 美品 です。
商品番号 M75031493141
商品名

九谷 柏翠 黒楽茶碗 黒楽 共箱 茶道具 茶器 茶碗 美品 です。
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 3,465 円
在庫状況 あり

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商品詳細

九谷柏翠黒楽茶碗黒楽共箱茶道具茶器茶碗美品です。寸法(約)径118mmx高84mm自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。九谷　柏翠　九谷焼　黒楽茶碗　黒楽　楽茶碗　茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　茶碗　茶具　緑茶　抹茶碗　茶碗　酒器　ぐい呑み　アンティーク　わび　さび　釉薬　窯元　茶道具　値下げ#九谷#九谷焼#黒楽茶碗#黒楽#楽茶碗#茶道具#茶器#茶入#柏翠#九谷柏翠#九谷_柏翠#抹茶#抹茶茶碗#値下げカラー...ブラック種類...茶道具
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