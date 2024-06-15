【限定版】PS3本体 グランツーリスモ5同梱版(80GB) サテンシルバー

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●商品名プレイステーション3本体(80GB)サテンシルバーグランツーリスモ5同梱版となります。●付属品外箱・内箱・本体・ワイヤレスコントローラー・電源コード・AVケーブル・USBケーブル・グランツーリスモ5ソフト（未開封）・各種説明書等、付属品は全て揃っています。●商品状態コントローラー裏面に色あせがあります（写真7枚目参照）。外箱・本体共に保存状態も良く、全体的にとてもキレイな美品です（微細なキズ等はご容赦下さい）。動作確認済みです。●配送丁寧に梱包し、お届けいたします。#グランツーリスモ#ゲーム★即購入OKです。★他にも色々出品していますので、下記タグよりご覧ください。#まーぼmご覧いただきありがとうございました。No.6803