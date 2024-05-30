PCエンジン　信長の野望　武将風雲録

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商品詳細
本体がないため、動作確認ができません。高温多湿を避けて、ケースに入れて保管していたので大丈夫だとは思いますが、保証はできませんので、ご了承ください。プチプチに包み、濡れないようにOPP袋などに入れて、ネコポスで発送します。自然と歴史の勉強ができつつ楽しめる奥の深いゲームです。ちなみに、私は武田信玄でクリアしました。長い時間をかけてクリアするゲームなので、別売りの「セーブくん」がないと厳しかったような気がします。
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