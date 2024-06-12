レーニン全集（大月書店）

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商品詳細
全45巻＋別巻2、47冊揃っています。全巻函付きですが、写真にあるように、一部の函にはキズ（第4巻、第28巻、第29巻、第34巻、第37巻）、汚れ（第5巻）、シミが見られます。本体を包むビニールカバーは、第5巻と第6巻に付いていません。本体は、第5巻に収められている「なにをなすべきか？」の一部に書き込みと小口に汚れがありますが、残り46冊は未使用で大変きれいな状態です。なお、この全集は重版未定で、希少本となっております。配送は2個口になります。
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