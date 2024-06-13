山川出版社 世界各国史12 北アジア史(新版) 護 雅夫・神田信夫 編

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少しシミや汚れがあります。書き込み等はありません。自宅保管品のわりには綺麗な方だと思います。神経質で無い方、細かいことは気にされない方、個人の自宅保管品であることをご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。