ジーダ アイドルポップス・フェスティバル

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商品詳細
ジーダアイドルポップス・フェスティバル企画松下電器パナソフトセンター制作ビクター音楽産業なんてったってアイドル#小泉今日子月下美人#松本伊代11月のソフィア#岡本舞子ダンシングヒーロー#荻野目洋子月光#岩崎宏美めぐり逢い#石野真子魔女#小泉今日子雨の西麻布#とんねるず東京爆発娘！#クラッシュギャルズセシールの雨傘#飯島真理TWONIGHTS(トゥナイト)#TheGoodBye六本木心中#アン・ルイス全12曲
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