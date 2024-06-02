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ロックマンX スーパーファミコン
商品番号 E45097594601
商品名

ロックマンX スーパーファミコン
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 3,071 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロックマンXスーパーファミコン検品したところソフト裏にかなり小さな焼けがあります。それ以外は非常に綺麗な状態です。目立った傷や痛みもありません。動作確認済みです。ご質問お待ちしてます。#スーパーファミコン#レトロ#レア#ニンテンドー#スーファミ#ロックマンX
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