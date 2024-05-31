昭和ニッポン 一億二千万人の映像 講談社 ＤＶＤ ＢＯＯＫ　まとめ売り セット

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講談社創業100周年記念企画秘蔵映像による昭和の日本人！見る！聴く！読む！感動！ニュース映像を厳選編集！パッケージ・帯付き・ハードカバー全てＤＶＤ付きになります。 定価:定価:¥2857(税別)1冊2857×4＝¥11428円大変お買い得です♪＊昭和ニッポン第１８巻札幌五輪日の丸飛行隊と浅間山荘事件（昭和４６～４７年・１９７１～７２)＊昭和ニッポン第１９巻第石油ショック狂乱物価と巨人9連覇(昭和４８〜４９年・１９７３〜１９７４)＊昭和ニッポン第２０巻第ロッキード事件と五つ子誕生(昭和５０〜５１年・１９７５〜１９７６)＊昭和ニッポン第２１巻第日本赤軍日航機ハイジャックと王選手756号(昭和５２〜５４年・１９７7〜１９７９)古川隆久（執筆)永六輔（監修）佐々木毅（監修）瀬戸内寂聴（監修）+.・+.・+.・+.・+.・+.・+.・+.・+.・☆コメントなし・即購入okです！☆送料無料☆早いもの勝ちです。☆ご購入前にプロフ確認お願いします。☆バラ売りはご遠慮下さい。✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼・フォロー割50円引き・おまとめ割り100円引き✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼他にもジャンル問わず出品しておりますのでよければご覧下さい(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”#モフモフshop+.・+.・+.・+.・+.・+.・+.・+.・+.・大きな傷などはありませんが、帯の破れ・内側に汚れが少しあります。必ず画像の確認お願いします。外側こそ多少の擦り傷はございますが、中身の状態は良好です。素人検品なので初期傷などの見落としなどあるかもしれませんのでご了承ください。一応中身は確認してますが、1ページごとに隅々まで検品している訳ではなく、パラパラと確認するレベルの検品です。万が一見落としがあった場合はご了承ください。中古品になりますので、若干の傷汚れ等はご了承下さい。神経質な方、完璧をお求めの方は購入をお控えください。日本赤軍日航機ハイジャックロッキード事件浅間山荘事件1億2千万人の映像5つ子誕生図書館用講談社ＤＶＤＤＶＤＢＯＯＫ昭和日本にほん