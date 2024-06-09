PSP本体\u0026ソフトセット売り※バッテリーなし

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ご覧いただきありがとうございます※バッテリーが少し膨張していましたのでバッテリーなしでの発送となります○SONYPlayStationPortablePSP-3000color:BLUEゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ初期化は済んでおりディスク読み込み、スティック等の動作も問題ありませんでしたですがバッテリー付属しませんのでジャンク品となります○ソフト・サモンナイト4・ペルソナ3+上記の攻略本・ポップンミュージュク(カバーなし：ソフトのみ)になります他ご質問ありましたら気軽にコメントによろしくお願いします(*˙ᵕ˙*)