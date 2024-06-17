最短距離でゼロからしっかり学ぶ Python入門 必修編・実践編のセット

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以下2冊セットでの販売になります。最短距離でゼロからしっかり学ぶPython入門必修編〜プログラミングの基礎からエラー処理、テストコードの書き方まで3,520円出版社‏:‎技術評論社(2020/9/2)発売日‏:‎2020/9/2言語‏:‎日本語単行本（ソフトカバー）‏:‎312ページISBN-10‏:‎4297115700ISBN-13‏:‎978-4297115708最短距離でゼロからしっかり学ぶPython入門実践編〜ゲーム開発・データ可視化・Web開発3,630円出版社‏:‎技術評論社(2020/9/2)発売日‏:‎2020/9/2言語‏:‎日本語単行本（ソフトカバー）‏:‎344ページISBN-10‏:‎4297115727ISBN-13‏:‎978-4297115722タバコは吸いません。ペットも飼っていません。