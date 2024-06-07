ユーキャン　登録販売者研修テキスト

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ユーキャン 登録販売者講座2022年2月に48000円くらいで購入したものです。途中まで勉強していましたので、テキストには折り目があります。全ての教材をざっと見た限り、書き込みや大きな破損はありません。添削課題集も入っていますが、ネットで行ったため解答はありません。なお、こちらの解答用のマークシートは同封致しませんのでご了承下さい。その代わりではありませんが、7枚目の写真にある書籍をお付けします！添削課題の提出やユーキャンの学びオンラインプラスのご利用はできませんのでご了承下さい。使用したものですので、その点をご留意下さいませ。お値段交渉希望の方はコメントをお願いします！#ユーキャン#登録販売者