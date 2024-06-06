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三味線　撥　義太夫　太棹　２４８ｍｍ　２７５ｇ　骨董品　古玩
商品番号 S71501945198
商品名

三味線　撥　義太夫　太棹　２４８ｍｍ　２７５ｇ　骨董品　古玩
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,205 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三味線　撥　義太夫　太棹　２４８ｍｍ　２７５ｇ　骨董品骨董品　実用できる状態です。【サイズ】長　２４８ｍｍ　よこ　１０１ｍｍ重量　２７５ｇ230801　Ｍ　Ｊ３　三味線　撥　義太夫　太棹　２４８ｍｍ　２７５ｇ　骨董品　にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/septet211019.html
http://narcologia.ru/goods/browse367391.html
http://narcologia.ru/goods/procurement803133.html
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