YAMAHA ミキサー MX12/4



YAMAHA MX12/4 - ミキサー - 音響 - レンタル機器 - 新協社



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YAMAHAヤマハMixingConsoleミキシングコンソールミキサーMX12/4動作確認済み・本体・電源コード、本体に付いていますの出品です購入した時のカタログ状態全入出力より音出し確認済み。外観については、多少のスレ傷等有ります使用頻度は少ないですが、自宅保管が長いためグループフェーダ下にサビが有ります後の部分のサビは有りません他の部分は綺麗です。ツマミは色焼け等はありません。詳細は画像参照中古品ですのでご了解の上ご購入ください。よろしくお願いします。値引きはご容赦ください