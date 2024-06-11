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超希少　リトルジャマープロヴォーカル 専用カートリッジ
商品番号 E58035855670
商品名

超希少　リトルジャマープロヴォーカル 専用カートリッジ
ブランド名 Evital
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャマーさんの専用カートリッジです。超超超お気に入りのカセットです。なかなか希少です。ジャマー本体がないと再生できません。カセットと本体の相性は保証できません。カセットの端子は綺麗で音出しも問題ないことを確認済み。リトルジャマープロヴォーカル専用カートリッジ，Live!VocalChristmasStage-WOMANライブ！ヴォーカルクリスマスステージ収録曲（全9曲）１．JingleBells　ジングル・ベル２．LetItSnow!LetItSnow!LetItSnow!　レット・イット・スノー3．WhiteChristmas　ホワイト・クリスマス4．WinterWonderland　ウィンター・ワンダーランド5．RudolphTheRedNosedReindeer/ISawMommyKissingSantaClaus　赤鼻のトナカイ～ママがサンタにキスをした　（インスツルメント・メドレー）6．SantaClausIsComingToTown　サンタが街にやってくる　（インスツルメント）7．ChristmasEve　クリスマス・イブ8．TheChristmasSong　ザ・クリスマス・ソング9．HaveYourselfAMerryLittleChristmas
http://narcologia.ru/goods/monophonic220912.html
http://narcologia.ru/goods/slide580187.html
http://narcologia.ru/goods/freezer462898.html
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