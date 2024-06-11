超希少　リトルジャマープロヴォーカル 専用カートリッジ

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商品詳細
ジャマーさんの専用カートリッジです。超超超お気に入りのカセットです。なかなか希少です。ジャマー本体がないと再生できません。カセットと本体の相性は保証できません。カセットの端子は綺麗で音出しも問題ないことを確認済み。リトルジャマープロヴォーカル専用カートリッジ，Live!VocalChristmasStage-WOMANライブ！ヴォーカルクリスマスステージ収録曲（全9曲）１．JingleBells ジングル・ベル２．LetItSnow!LetItSnow!LetItSnow! レット・イット・スノー3．WhiteChristmas ホワイト・クリスマス4．WinterWonderland ウィンター・ワンダーランド5．RudolphTheRedNosedReindeer/ISawMommyKissingSantaClaus 赤鼻のトナカイ～ママがサンタにキスをした （インスツルメント・メドレー）6．SantaClausIsComingToTown サンタが街にやってくる （インスツルメント）7．ChristmasEve クリスマス・イブ8．TheChristmasSong ザ・クリスマス・ソング9．HaveYourselfAMerryLittleChristmas
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