MXR名機 Bass Preamp プリアンプ

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商品詳細
M81BassPreampMXR#MXR#M81BassPreamp信頼のMXRのコンパクトプリアンプの定番です。宅録でもLIVEでもいい仕事してくれます！宅録でも直接インターフェイスに録音している方は是非試して欲しいです。各パラメータもシンプルで効きも良いので使いやすいです。
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