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MXR名機 Bass Preamp プリアンプ
商品番号 X14672175114
商品名

MXR名機 Bass Preamp プリアンプ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

M81BassPreampMXR#MXR#M81BassPreamp信頼のMXRのコンパクトプリアンプの定番です。宅録でもLIVEでもいい仕事してくれます！宅録でも直接インターフェイスに録音している方は是非試して欲しいです。各パラメータもシンプルで効きも良いので使いやすいです。
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