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商品詳細
公式マイバチ「山吹」です。太鼓の達人に飽きてしまったので出品しています。使用回数は5回程度で、写真のようにほとんど新品に近い状態です。グリップは初期状態です。外箱・ストラップも付属します。質問があればコメントまでお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/unusable530274.html
http://narcologia.ru/goods/organization415562.html
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