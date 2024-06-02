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公式マイバチ 山吹
商品番号 D53128919512
商品名

公式マイバチ 山吹
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

公式マイバチ「山吹」です。太鼓の達人に飽きてしまったので出品しています。使用回数は5回程度で、写真のようにほとんど新品に近い状態です。グリップは初期状態です。外箱・ストラップも付属します。質問があればコメントまでお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/enquire897689.html
http://narcologia.ru/goods/unusable530274.html
http://narcologia.ru/goods/organization415562.html

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