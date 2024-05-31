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クリスタル小型置物ファラオ　高さ約10cm エジプトクリスタル
商品番号 D90975719897
商品名

クリスタル小型置物ファラオ　高さ約10cm エジプトクリスタル
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質　クリスタルグラス高さ　約10cmエジプシャンクリスタルのファラオ置物です。小型ながらクリスタル製でかなりの重量があります。足の上に落としたりしますと骨折など怪我をすると思いますのでご注意ください。箱などは付属致しません。現品のみです。以上ご承知おき頂ける方にご検討頂ければ幸いです。種類···その他
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