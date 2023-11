MY FIRST STORY Zippo 受注限定

MYFIRSTSTORYZippo受注限定生産のため今はもう手に入らないものになります。断捨離のため出品いたします。飾って置いていましたが袋からは出しておらず未開封、未使用品になります。外箱には多少汚れあります。ゴールドでダメージ加工があり、裏にはシリアルナンバーもあります。#マイファス#Hiro#ワンオクロック#Taka#VS#myfirststory#zippo



