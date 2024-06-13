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YAMAHA THR10Ⅱ
商品番号 M52660920296
商品名

YAMAHA THR10Ⅱ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 12,814 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一ヶ月程前に楽器店の通販で購入しましたが音が好みではなかったので、１時間程弾いたくらいです。Cubaseも登録していません。送られてきたものをそのままお送りします。画像に全て写っているものが全てです。綺麗では有りますがあくまでも中古ですのでご理解頂ける方からのご購入お願いします。
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未使用品】YAMAHA THR10Ⅱ ギターアンプ smcint.com
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