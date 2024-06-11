SHURE BETA58A



【国内正規品】SHURE ダイナミック マイクロフォン BETA58A



BETA 58A ボーカル用 ダイナミックマイク



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SHUREのBETA58Aです！世界で最も有名なマイクSM58のハイグレード版です！SM58のパワーと堅牢さを持ちつつ、弱点の高音域をカバー、さらに指向性がせまくなり、ハウリングに強くなっている万能マイクです！数年前に購入しましたが、最近使っていないので出品します。グリルがすこし歪んでいますが、PAマイクとしては、全体的にまだまだ綺麗かと思います！そうそう壊れる事はないかと思いますが、今自宅に環境がないので、動作は未確認です。NCNRでお願い致します。BETA58ASHURE#SHURE#BETA58A種類···マイク