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EMERSON CUSTOM エマーソンカスタム コンデンサー　バンブルビー
商品番号 N26994218257
商品名

EMERSON CUSTOM エマーソンカスタム コンデンサー　バンブルビー
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,882 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらの商品はエマーソンキットについていたエマーソンのバンブルビーコンデンサーです。エマーソンctsポッドが欲しくてキットで購入しましたがコンデンサーは以前のものを使っているので外して使用していました。0.022ufはブリッジ用で0.015ufはフロント用でした。また画像2にあります通り0.015ufは取り外しの際に半田に触れてしまい表面のコーティングが多少はげておりますが通電及び使用の確認はできておりますのでご安心してご使用頂けます。よろしくお願いします。
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