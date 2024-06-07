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ディズニー100 disney コスベイビー アイアンマンのみ
商品番号 C27823733160
商品名

ディズニー100 disney コスベイビー アイアンマンのみ
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 3,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

disney100ディズニー100コスベイビーcosbabyアイアンマンプラチナカラー香港のHottoys直営店にて友人へのお土産用に購入しましたが、不要になってしまったので出品します日本で発売されたものとは異なり通常版のため、シリアルカードは含ませません日本ではdisney100themarket限定として販売された物ですあくまで個人保管ですので、初期傷がある場合がありますがご理解いただける方のみ購入をお願いいたします
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