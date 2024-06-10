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蝸牛　カタツムリ　村井次郎　彫刻　オブジェ
商品番号 R41340819077
商品名

蝸牛　カタツムリ　村井次郎　彫刻　オブジェ
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「蝸牛」村井次郎特に目立った傷みなどありません。サイズ　高さ　約　23cm横　　約　17cm（最大）箱あり気に入って購入したのですが、物が増えてしまったので断捨離の為、出品します。自宅保管ですので、ご理解の上ご購入ください。素材···ブロンズ#ブロンズ　#彫刻　#蝸牛　#かたつむり　#村井次郎　#オブジェ
http://narcologia.ru/goods/manufacture162641.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric821545.html
http://narcologia.ru/goods/assessor561703.html
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