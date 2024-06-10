蝸牛　カタツムリ　村井次郎　彫刻　オブジェ

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商品詳細
「蝸牛」村井次郎特に目立った傷みなどありません。サイズ 高さ 約 23cm横 約 17cm（最大）箱あり気に入って購入したのですが、物が増えてしまったので断捨離の為、出品します。自宅保管ですので、ご理解の上ご購入ください。素材···ブロンズ#ブロンズ #彫刻 #蝸牛 #かたつむり #村井次郎 #オブジェ
http://narcologia.ru/goods/manufacture162641.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric821545.html
http://narcologia.ru/goods/assessor561703.html
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