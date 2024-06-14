リザードンVSTAR SAR ミュウツーVSTAR SAR

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リザードンVSTARSARミュウツーVSTARSARペアでの出品です。自引き後すぐにスリーブにいれ防湿庫にて保管しています。双方かなり美品ではありますがあくまで素人目ですので神経質な方はご遠慮下さい。あくまでもプレイ用でお願い致します。写真の追加が欲しい方は遠慮なくお気軽にコメント下さい(*ˊᵕˋ*)濡れ折れ対策をした上で発送致します！VSTARユニバース