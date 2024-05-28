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Roland VH-11 (後期型) + DIXON スタンド　電子ドラム
商品番号 R48690705921
商品名

Roland VH-11 (後期型) + DIXON スタンド　電子ドラム
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 13,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正常に機能いたします。2way動作(BOW/EDGE),チョーク機能,フットコントロール(OPEN/CLOSE)など全て良好です。パッド裏面が全面黒になった後期型のVH-11です。機能的は前期型と同じです。【状態】シンバルパッド:良好スタンド:良好【付属品】VH-11モーションセンサー防振プレートスタンド(元のクラッチはなし)説明書
http://narcologia.ru/goods/Stanford340073.html
http://narcologia.ru/goods/freezer797598.html
http://narcologia.ru/goods/waveform200117.html
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