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AT4050 ほぼ新品
商品番号 Q85599158805
商品名

AT4050 ほぼ新品
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 19,055 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入が4月ごろ、使用回数は9回程です。非喫煙環境湿度管理の元使用しておりました。ほぼ新品です。音質は滅茶苦茶良いです。ショックマウント付属ケース有、化粧箱有。即日発送致します。早い者勝ちです
http://narcologia.ru/goods/seamless809729.html
http://narcologia.ru/goods/freshman165056.html
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