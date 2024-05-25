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- AT4050 ほぼ新品
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商品詳細
購入が4月ごろ、使用回数は9回程です。非喫煙環境湿度管理の元使用しておりました。ほぼ新品です。音質は滅茶苦茶良いです。ショックマウント付属ケース有、化粧箱有。即日発送致します。早い者勝ちです
http://narcologia.ru/goods/seamless809729.html
http://narcologia.ru/goods/freshman165056.html
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AT4050 audio−technica コンデンサーマイク smcint.com
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