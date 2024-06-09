クレイバースト box ペリペリ付き シュリンクなし 未開封

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商品詳細
バイオレットexboxシュリンク無しぺりぺり付き 製造番号一致このままプチプチに包んでゆうパケットポストにて発送いたします。箱が潰れたりする可能性もありますのでもしものことが気になるのでしたら＋500でゆうパケットプラスに変更可能です。落札前に連絡お願いします。#ブイスター#スタートデッキ100#25th#25周年#スターバース#シャイニースターv#トレーディングカード#ポケモンカード#ポケカ#SR#ピカチュウ#リザードン#vmaxクライマックス#デッキ#VMAX#シャイニースター#フュージョンアーツ#バトルリージョン#スペースジャグラー#ダークファンタズマ#vstar#スペシャルアートレア#新品#未開封#未使用#スカーレット#バイオレット#クレイバースト#スノーハザード#151
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