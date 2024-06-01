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ポケモンカードレイジングサーフBOX
商品番号 G35610406019
商品名

ポケモンカードレイジングサーフBOX
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット強化拡張パックBOXレイジングサーフシュリンク付き【状態】新品未開封　ポケモンセンターオンラインにて受注生産で購入したものです。複数当選したため出品します。写真を撮るためにダンボールからだしました。発送時は未開封のまま、届いた時の段ボールに戻してゆうパケットプラスにて発送いたします。すり替え防止のため返品は対応いたしません。
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