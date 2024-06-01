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ファイナルファンタジーXVI 発売記念くじ セット
商品番号 Q86774198269
商品名

ファイナルファンタジーXVI 発売記念くじ セット
ブランド名 スクウェアエニックス
特別価格 税込 2,137 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FINALFANTASYXVI発売記念くじセット(9個)内容・A賞ジオラマフィギュア　＜召喚獣シヴァ＞×1・B賞胸像フィギュア×2・D賞国章　コルクコースター×3・E賞アクリルスタンド×1・F賞キャラクターマグネット×2入手してから開封せずに飾っていたものです全て埃がかからないようにケース内や袋に入れて保管していたのですが、素人保存のため完璧な状態をお求めの方はご注意下さい人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジーフィギュア種類···その他
http://narcologia.ru/goods/housekeeper820009.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate708048.html
http://narcologia.ru/goods/navigate962830.html

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