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YAMAHA五弦エレキベース(値下げ交渉あり)
商品番号 D76228528792
商品名

YAMAHA五弦エレキベース(値下げ交渉あり)
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020年頃に購入しました。使用回数はそれほど使っておりませんが、少し傷がございます。傷や汚れに関しては見落としがある場合がございますのでご了承下さい。⚠︎つまみの部分が2つ取れ紛失してしまっております。
http://narcologia.ru/goods/Taipei347871.html
http://narcologia.ru/goods/rouge768510.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric505545.html
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