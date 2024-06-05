YAMAHA五弦エレキベース(値下げ交渉あり)

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2020年頃に購入しました。使用回数はそれほど使っておりませんが、少し傷がございます。傷や汚れに関しては見落としがある場合がございますのでご了承下さい。⚠︎つまみの部分が2つ取れ紛失してしまっております。