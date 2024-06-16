茶道具　唐物　漆塗　螺鈿装飾　魚　香合　時代箱　V　R6108

種類...茶道具大きさ 幅約7.8cm×約2.2cm 厚み約4cm全体的に傷があります。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。



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