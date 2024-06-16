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【お値下げしました！】九谷焼　香炉　花詰獅子　友山作　共箱付
商品番号 H69476523815
商品名

【お値下げしました！】九谷焼　香炉　花詰獅子　友山作　共箱付
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 11,233 円
在庫状況 あり

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商品詳細

九谷焼の香炉です。画像の様に、金や花尽くしで絢爛豪華な香炉です。サイズ　直径約11cm×高さ約13cm状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。古いものの為、多少の擦り傷がございます。また、自宅保管ですので、ご理解のある方ご購入お願い致します。#九谷焼　#置物　#香炉　#友山　#獅子　#古美術　#美術　#骨董　#アンティーク　#食器　#インテリア　#磁器　#蒔絵　#漆器　#antique　#lacquer
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