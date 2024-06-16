【お値下げしました！】九谷焼　香炉　花詰獅子　友山作　共箱付

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九谷焼の香炉です。画像の様に、金や花尽くしで絢爛豪華な香炉です。サイズ 直径約11cm×高さ約13cm状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。古いものの為、多少の擦り傷がございます。また、自宅保管ですので、ご理解のある方ご購入お願い致します。#九谷焼 #置物 #香炉 #友山 #獅子 #古美術 #美術 #骨董 #アンティーク #食器 #インテリア #磁器 #蒔絵 #漆器 #antique #lacquer