清凉寺式釈迦誕生仏　金銅仏像神像釈迦阿弥陀薬師如来仏具密教灌仏会花御堂

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商品詳細
像高１５．５センチ総高１６．５センチ皆様ご存知灌仏会（４月８日）に使用される銅造誕生仏です頭の渦文が清凉寺式大きさもあり明日にも使える仏像です指先も残っているのでご安心ください古物です。ノークレームノーリターンでお願いいたします。
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釈迦如来立像（清凉寺式） 文化遺産オンライン
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